8日にチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグでアトレティコ・マドリードと対戦したバルセロナは、ホームで0-2と敗れてしまった。前半44分にDFパウ・クバルシが退場となってしまったのが痛手だったが、前線ではFWハフィーニャの不在が痛い。今季のハフィーニャは負傷に悩まされており、現在もハムストリングを痛めて離脱している。バルセロナOBであり、現在オランダ代表監督を務めるロナルド・クーマンはバルセロナが攻撃部分におい