NEXTヴィクトル・ギェケレシュを探せ。トップクラブの中には、このような考えを持っているクラブも多いだろう。現在アーセナルでプレイするギェケレシュはポルトガルのスポルティングCPで大ブレイクしたストライカーだが、その前はイングランド2部のコヴェントリーでプレイしていた。ギェケレシュは2022-23シーズンにイングランド2部で21ゴールを記録し、その活躍からスポルティングCPが引き抜きに動いた。コヴェントリーでの数字