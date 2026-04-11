日本代表は2026W杯のグループステージ初戦でオランダ代表と対戦するが、読みづらいのがオランダ代表歴代最多得点記録を持つFWメンフィス・デパイの状態だ。デパイは2024年からブラジルのコリンチャンスでプレイしており、すでに欧州5大リーグを離れている。代表監督ロナルド・クーマンからの信頼は今も厚いが、32歳を迎えているデパイがW杯へどこまで状態を上げてくるか未知数なところもある。現在もハムストリングを痛めて離脱し