スコット・マクトミネイは、もはやナポリでは非売品のような存在になっている。マクトミネイは、2024年夏にマンチェスター・ユナイテッドから4年契約でナポリに加入し、すぐさまレギュラーに定着。加入1年目となった昨シーズンはセリエAでは34試合に出場して12ゴール6アシストを記録するなど同クラブの優勝に大きく貢献した。長身を活かした対人守備の強さに加えて前線への積極的な攻撃参加で得点にも絡める万能型のミッドフィール