代表監督にカルロ・アンチェロッティを迎え、2026W杯出場権を掴んだブラジル代表。今も欧州トップクラブでプレイするタレントは揃っているが、2026W杯で優勝候補に挙げるのは少々難しいか。元ブラジル代表のレジェンドであるロマーリオ氏は、テクニックの面で衰退してしまったとセレソンの現状を嘆いている。今のチームにもレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオール、バルセロナのハフィーニャ、チェルシーのジョアン・ペド