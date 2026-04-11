KabuK Styleは、旅行サブスクリプションサービス「HafH（ハフ）」で、新規入会キャンペーンを3月26日から5月31日まで開催する。紹介経由での新規登録者を対象に、500コインつみたてプランの初月料金を3,240円に80％割り引く。さらに、100軒のホテルから選べる宿泊券が当たる「選べるホテル宿泊券ガチャ！」を1枚付与する。継続特典として、登録2か月目から4か月目まで毎月、ボーナスコインを50コイン付与する。登録から30日間のみ