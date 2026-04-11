カリフォルニア州サンフランシスコにあるOpenAIのサム・アルトマンCEOの家に火炎瓶を投げつけたとして、警察が20歳の男性の身柄を確保したことがわかりました。アルトマン氏は家族も含めて無事だったことを報告しています。Sam Altman speaks out after alleged attack on S.F. homehttps://www.sfchronicle.com/crime/article/molotov-cocktail-ceo-home-russian-hill-22199323.phpOpenAI says CEO Sam Altman's house was target