アニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）の公開記念舞台あいさつが１１日、都内で行われ江戸川コナン役の声優・高山みなみ、ゲスト声優の横浜流星らが登壇した。映画「名探偵コナン」は３作連続で興収１００億円を突破する大人気シリーズ。１０日に初日を迎え、公開１日で観客動員７３・９万人、興行収入１１・３億円を突破する過去最高の好スタートを記録。配給の東宝によると、昨年公開で興収１４７