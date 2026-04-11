◆米大リーグブルージェイズ１０―４ツインズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズが１０日（日本時間１１日）がツインズに逆転勝ちした。打線が中盤以降に爆発して２連勝。ブルージェイズのシュナイダー監督は「打順に関わらず、皆がいい打席を送れていた。全員が自分の役割を果たしていた。私たちがベストの時は選手同士がお互いに刺激しあって、勢いに乗ってい