◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・平塚）両軍のメンバーが発表され、巨人２軍は３番に高卒２年目の石塚、４番にドラフト６位・藤井（浦和学院）、５番に同５位・小浜（沖縄電力）が入る。先発はルシアーノ。右腕は１軍で今季救援として開幕から４戦連続無失点で３ホールドを記録していたが、３日に外国人枠の都合で出場選手登録抹消。現在は先発調整を進めており、登録抹消後初登板となる。スタメンは以下の通り。【