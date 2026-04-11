フリーの谷尻萌アナウンサーが１１日までにＳＮＳを更新。着物姿が話題になっている。自身のインスタグラムに「こんばんは木曜日いかがお過ごしですか〜？」と書き出すと、続けて「自分で着物を着られるようになってきたので着物を着て茶道のお稽古に行ってきたよ着物は洗濯機でも洗えるお手頃なものです」と紹介した。さらに「裾が濡れない穏やかな日はできるだけ着物を着ていきたいなぁその方が着付けの上達も早そ