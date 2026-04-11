◇２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦「岡山ＧＴ３００キロレース」（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）午前９時半からフリー走行が行われた。ＧＴ３００はインギングのハイパーウォーター・インギングＧＲ８６ＧＴ（堤優成。卜部和久組）が１分２６秒３４８でトップタイムをマークした。２位はグリーンブレイブのグリーンブレイブＧＲスープラＧＴ（吉田広樹、野中誠太組）だった。３位に付けたのは