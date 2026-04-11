岐阜県高山市で国の天然記念物の臥龍桜が満開を迎え、朝から多くの人が訪れています。高山市一之宮町の臥龍公園にある、臥龍桜は、樹齢およそ1100年のエドヒガンザクラで、国の天然記念物に指定されています。大きく曲がった幹が龍が伏せたように見えることからこの名前がつけられたと言われ、満開を過ぎると、花びらが淡いピンクから白く変わるのが特徴です。今年は、例年より10日ほど早く9日に満開になり、12日までが一番の見ご