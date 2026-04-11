週刊SPA!の人気グラビア企画から生まれた写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』が発売された。表紙を飾る南みゆかをはじめ、旬の美女6人が登場し、視聴者投票で決定したシチュエーションの中でそれぞれの魅力を表現する内容となっている。【写真】南みゆか、ミニスカ忍者衣装ででくノ一のお色気修行南みゆかは“くノ一（女忍者）”をテーマに登場。ミニ丈の忍者風衣装をまとい、林の中を歩く姿や、和室を舞台