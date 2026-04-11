◆米大学野球ルイビル大２―１２スタンフォード大（１０日、米ケンタッキー州ルイビル＝ジムパターソンスタジアム）米スタンフォード大２年の佐々木麟太郎内野手（２０）が１０日（日本時間１１日）、敵地・ルイビル大戦に「１番・一塁」で先発出場。６点リードの９回１死満塁で１０号グランドスラムを放つなど、５打数１安打１四球で４打点だった。９回の満塁本塁打は右翼への豪快な一撃。打球速度１０４マイル（約１６７・