お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が１１日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。妻でタレントの藤本美貴の給料について全く知らないと明かした。この日のゲストはお笑いコンビ・ハライチの澤部佑と岩井勇気の２人。話題が家庭内でお金の管理を誰がしているかという話に及ぶと、庄司は「ウチはミキティの給料知らないですから。私の給料は（藤本が）全部知ってる」と金銭管理について明かした。澤部が「何でそこ