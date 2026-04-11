米ロサンゼルス在住のモデルでタレント・平子理沙（55）が11日までに自身のインスタグラムを更新。母でモデル・禧代子さん（86）とのプライベートショットを披露した。平子は「夜桜も綺麗でした」とつづり、ライトアップされた桜を前に禧代子さんと寄り添う2ショットを投稿。これにファンからは「お母様もお元気でお二人ともキラキラ」「お母様いつまでも素敵」「本当にお美しい親子素敵です」「奇跡の親子」など絶賛の