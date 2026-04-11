アル・アハリ（エジプト1部）に所属するエジプト代表GKモハメド・エル・シェナウィが、試合後に審判の頭部を叩いたとして4試合の出場停止処分を受けたようだ。10日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。アル・アハリは7日に行われたセラミカ・クレオパトラと対戦して1−1で引き分けたが、ベンチスタートとなっていたエル・シェナウィは、アディショナルタイムにハンドあったにもかかわらず、アル・アハリにPKが与えられなか