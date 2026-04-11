年収が増えても「損をする」と言われる場合があります。これは、日本の税制や制度の基準などが関係しているためと考えられます。 今回は、年収が上がると「損をする」と感じる理由や、年収1000万円の人ができる節税方法などについてご紹介します。年収1000万円近くなり、損をするかもしれないと不安を抱いている方は参考にしてみてください。 年収が上がると「損をする」と感じる理由 年収が上がると「損をする」