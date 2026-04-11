◇東京六大学野球春季リーグ戦第1週第1日1回戦明大―東大（2026年4月11日神宮）明大の開幕投手に指名されたのが仙台育英2年の時に夏の甲子園で優勝、3年次は準優勝に貢献した湯田統真（3年）。リーグ戦初登板という緊張の中、初回は三者三振という最高のスタート。5回には3安打を浴びたが併殺もあり無失点。MAX146キロのストレートにスライダー、スプリットを交え6回を投げ切り8奪三振を記録。入学時から首脳陣が期待し