ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの瀬口黎弥（30）が11日、都内で行われた自身の2nd写真集『Lei』（幻冬舎）の刊行記念プレス取材に登壇。自身の好きなパーツや撮影シーンについて語った。【画像】「ドキリ！」写真集の中面カットを披露する瀬口黎弥（FANTASTICS）自身の好きなパーツについて、「瀬口のオチリ」とかわいらしく挙げた瀬口。「僕のお尻キュートなんですよ。前回の写真集でも（お尻を）載せていただいたんで