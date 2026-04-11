米大リーグは日本時間１１日、各地で行われた。ドジャースは本拠地ロサンゼルスでレンジャーズと対戦。大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）で先発出場。五回の第３打席で右前打を放ち、昨季から続く連続試合出塁を４４に伸ばして、２００９年のイチローを上回る日本選手単独最長とした。（デジタル編集部）初対戦となるレンジャーズ先発右腕のロッカーを打ちあぐね、第１打席は空振り三振、第２打席は、いい当たりの二ゴロだった大