元「欅坂46」のメンバーで俳優の長濱ねる（27）が、素肌を見せたワンピース姿のオフショットを披露し、絶賛の声が寄せられている。【映像】長濱ねる、“野生児”と話題のビキニ姿やオフショットこれまでもInstagramで、おなかがちら見えする私服姿や胸元を大胆に見せた写真集のオフショットなどを公開してきた長濱。2025年6月の投稿では、フィンランドの海で撮影した色気あふれるビキニショットを披露。「すごい…」「フィン