海南島内をぐるりと一周する海南環島高速鉄道の駅の待合スペースと車内が外国人観光客でいっぱいという動画が最近、中国のネット上で話題になっている。海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」が2025年12月18日に始まって以来、インバウンド市場が活況を呈している。そして、海南環島高速鉄道の重要な拠点である海口東駅と三亜駅を利用する外国人観光客が目に見えて増加している。中でもロシア人団体客が占める割合が最も高くなっ