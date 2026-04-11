timeleszの寺西拓人さんは4月8日、自身のInstagramを更新。なにわ男子の大橋和也さんとのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】寺西拓人、なにわ男子・大橋和也にバックハグ！「チャラ西…尊」寺西さんは「ananオフショット」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1〜3枚目にはソロショット、4〜6枚目では大橋さんとのツーショットを公開しました。4枚目は、寺西さんが後ろから大橋さんにハグするショットで、2人