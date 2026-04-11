三重県尾鷲市で約2700本のオンツツジが見ごろを迎えています。 【写真を見る】鮮やかなピンク色の「オンツツジ」が見ごろ 浜風に揺られながら咲き誇る 三重・尾鷲市 浜風に揺られながら咲くオンツツジ。オンツツジは通常のツツジに比べ花が大きいのが特徴で、本州では主に紀伊半島を中心に自生しています。 尾鷲市曽根町の城山公園では、鮮やかなピンク色のオンツツジ約2700本が咲き誇っています。 30年ほど前から、地元住民が