イラストレーター“ぢゅの”氏が描くmofusandとサンリオのキャラクターがコラボレーションした「mofusand×サンリオキャラクターズ」アイテムが、4月17日（金）から、公式サイト「mofusand もふもふマーケット」や公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」などで発売される。【写真】お出かけスタイルもかわいい！コラボ第3弾アイテム一覧■心ときめくアイテム今回コラボ第3弾として発売される「mofusand×サンリオキ