広島県内の自然を楽しみながら自身の限界に挑戦するトレイルランニングの大会が開催されました。 「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＴＲＡＩＬ ２０２６」は、広島の自然や文化の魅力を国内外に発信しようと企画されたものです。 ひろしまスタジアムパークを起点に２０ｋｍから最長１００ｋｍまで３つのコースに分かれ、国内外から７００人以上が参加しました。 スタートした参加者は昼夜を問わず走り、各コー