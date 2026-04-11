◇MLB ドジャース - レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が日本人最長となる44試合連続出塁を達成しました。前戦までで昨季から続く連続出塁記録を「43」に伸ばしていた大谷翔平選手。2009年にイチロー氏(当時マリナーズ)がマークした日本選手最長の43試合連続出塁に並んでいました。そして日本時間11日のレンジャーズ戦に1番・DHで先発出場すると、初回の第1打席は空振り三振。3回の第2打