11日、熊本市の住宅から火が出て一棟が全焼しました。けが人はいませんでした 警察と消防によりますと11日、午前7時40分ごろ熊本市南区野田に住む女性から「1階の居室に煙が充満している」と119番通報がありました。消防が駆け付け火はおよそ3時間後に消し止められましたが木造2階建ての住宅が全焼しました。出火当時80代の夫と70代の妻が家にいましたが逃げ出し無事でした。 けが人はいませんでした。現場は加勢川に面した住宅