アメリカ西部サンフランシスコで、チャットGPTを手掛けるオープンAIのサム・アルトマンCEOの自宅に火炎瓶のようなものを投げ付けたとして、男が逮捕されました。サンフランシスコ警察や現地メディアによりますと、10日午前4時ごろ、サンフランシスコにあるアルトマンCEOの自宅に男が火炎瓶のようなものを投げ付け、走って逃走しました。家の門の一部が燃えたということですが、けが人はいませんでした。そのおよそ1時間後、オープ