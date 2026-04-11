11日、人吉市で「川開き祭」が行われ、球磨川下りの「清流コース」が再開しました。 人吉市の発船場で行われた川開き祭には、観光関係者などおよそ100人が参加して神事が行われ、川下りの安全を祈願しました。 球磨川下りは、6年前の豪雨の影響で運航が休止となり、その後、短縮コースで再開。2年前には急流下りの醍醐味を味わえる「清流コース」が復活しました。 しかし、その後は水量不足などで発船場周辺