「パドレス−ロッキーズ」（１０日、サンディエゴ）ロッキーズの菅野智之投手が先発。六回を投げ４安打２失点で降板し、２勝目はお預けとなった。八回にチームが追いつき、初黒星は免れた。四回までは２安打無失点と好投していたが、両軍無得点の五回に捕まった。先頭シーツには右中間へ、１死から８番カンプサノには左越えにソロを浴びた。それでも、四死球は与えず、６回を２失点にまとめた。新天地で迎えた今季はここま