お笑いコンビ『ナイツ』の土屋伸之さんが4月10日、自身のインスタグラムを更新。美術大学へ入学したことを明かしました。 【写真を見る】【 ナイツ・土屋伸之 】47歳で美術大学に入学を報告「残りの人生で、なるべく多くの良い絵を描ける画家になれるよう励んでいきたい」土屋さんは「実はこの2年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴