“恥ずかしがるバニーガール動画”が大バズり、以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんが、写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場する。“恥じらいバニーガール”というテーマのもと、“トロけるほろ酔い美ヒップ”として旅館を舞台にした艶やかなグラビアを展開する。【写真】似合いすぎ！ディーラー衣装の込山榛香も登場ときちゃんは、“恥ずかしがるバニーガール動画”が大きな話題