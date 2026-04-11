先月、0%となった愛知県新城市の宇連ダムの貯水率が、まとまった雨により49．1%まで回復しました。 【写真を見る】宇連ダムの貯水率「49．1%」まで回復 豊川用水の最大の水源 平年に比べ総貯水量は少ない状況…水資源機構などが引き続き節水呼びかけ 愛知県・東三河の5つの市に水を供給する豊川用水では、最大の水源・宇連ダムが先月17日に貯水率0%になるなど、深刻な渇水が続いていました。 宇連ダム周辺では9日深夜から10日に