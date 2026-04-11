【ワシントン共同】米下院監視・政府改革委員会のコマー委員長（共和党）は10日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏の疑惑を巡り、女性の被害者から証言を聞き取る機会を設けると述べた。トランプ大統領の妻メラニアさんから要請を受け、合意した。FOXニュースのインタビューに答えた。時期は未定。同委員会は5〜6月、エプスタイン氏と交友があったラトニック商務長官やマイクロソフト創業者のビル