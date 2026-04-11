【ワシントン＝池田慶太、ニューデリー＝青木佐知子】米国とイランの戦闘終結に向けた協議が１１日、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで開かれる。トランプ米大統領は１０日、ワシントン郊外で記者団に、「核兵器を持たせないことが最優先だ」と述べ、交渉が進まなければ再攻撃する可能性も示唆した。一方、イランはレバノンを停戦対象とすることなどを協議の条件としており、予定通りに始まらない可能性もある。米代表団