◇NBAレイカーズーサンズ（2026年4月10日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が10日（日本時間11日）の本拠地サンズ戦で先発出場。開始早々に華麗なダブルクラッチリバースレイアップシュートを決めるなど前半から10得点の躍動。チームも57―48と9点リードで折り返した。前回の試合となった9日（同10日）の敵地ウォリアーズ戦では、得意の3Pシュートを2本決めるなど12得点をマークした。チームは