「ドジャース−レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースがかつてのチームメートに逆転弾を浴びた。二回１死で５番・マンシーのソロで先制。しかし、三回２死一、三塁から先発・グラスノーがシーガーに中堅左への逆転３ランを浴びた。シーガーはかつてドジャースに在籍した人気選手だった。２０１５年にメジャー初昇格し、２１年までプレー。１打席目は温かい拍手に迎えられたが、逆転３ランを放ってベースを一周