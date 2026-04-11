イラン情勢をめぐり、アメリカとイランは日本時間11日、仲介国のパキスタンで直接協議を行う予定ですが、実現するかどうかは予断を許さない状況です。一方、日本政府は、アメリカとイランの直接協議の早期合意に期待感を示しています。政府は、中東情勢の沈静化が「実際に図られる」ことが重要として、「外交（協議）を通じて最終的に合意に早期に至ることを期待する」という考えを示しています。一方、国内で広がる石油の供給不足