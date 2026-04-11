◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月１１日、栗東トレセンチューリップ賞３着のアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は金曜に引き続き、角馬場での運動で調整した。斉藤崇調教師は「変わりないです」と状態を説明し、「体は何とかキープしたいですね」とレースまでの馬体重の維持をポイントに挙げた。一戦ごとに操縦性が向上。中間は入念にゲート練習を行い