５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「かなみん」こと辻野かなみが１１日までに自身のＳＮＳを更新し、プライベートショットを披露した。辻野はインスタグラムに「自然近江牛がそのまま入ったハンバーガー絶品でした」とつづり、牧場でのショットや馬に乗った姿、ハンバーガーを食べる姿をアップ。同グループのメンバーである菅田愛貴、吉川ひよりとの３ショットも披露した。この投稿にファンからは「