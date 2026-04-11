「一度使うと手放せなくなる！」とSNSで話題沸騰中のアイテム、シャクティマット。たくさんのスパイクが並んでいて、初めて見たときは驚いてしまいましたが、じつはこれ、日々の疲れをリセットしたい大人世代にぴったりの癒やしツールなんです。その秘密を詳しくレポートします！そもそも、話題の『シャクティマット』って？無数のスパイクがついた、クッション性のあるマット。それがスウェーデン生まれの『シャクティマット（Sha