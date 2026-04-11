ロシアとプーチン大統領を理解する上でまたとない一冊 ロシアという国とその指導者であるプーチン大統領を理解する上でまたとない一冊である。 著者は在任期間が8年の長期に及んだ前駐ロシア大使。上月氏は外務省の官房長もつとめ、長年にわたり、我が国の外交を支えてきた元外交官である。私も長きにわたって交流の機会を頂いている畏友だが、ロシアと言う国について、とりわけプーチン大統