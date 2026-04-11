アメリカの3都市でできる貴重体験／「強烈な梅」「かき氷のシロップ」「グレープフルーツの苦いところ」？！眠らない街、ラスベガス。カジノ、エンターテイメントの刺激に事欠かないこの街で、わたくし鷹鳥屋はまったく別の方向の「刺激」を求めてある場所へと向かいました。目指すは、ラスベガスのメインストリートであるラスベガス・ストリップ（Las Vegas Blvd S.）沿い、巨大なMGMグランドホテルのすぐ北隣、「ショーケースモ