アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」。NASA（アメリカ航空宇宙局）によると、歴史的な約10日間のミッションを終えた宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」が、アメリカ東部夏時間2026年4月10日夕方（日本時間翌11日午前）、地球へ無事に帰還しました。音速の35倍で大気圏へ再突入し太平洋へ無事着水NASAによると、アメリカ東部夏時間4月10