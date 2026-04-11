【ロンドン共同】英PA通信は10日、英国が来週、各国に呼びかけてエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放実現を目指す会合を開くと報じた。海峡の事実上の封鎖を続けるイランに対する制裁など外交圧力の強化策を話し合うという。2日にも英国や日本、湾岸諸国など40カ国以上の外相らがオンラインで会合を開催している。米国は参加していない。PAによると、来週の会合では、ペルシャ湾に留め置かれた船舶や船員の解放に向けた国