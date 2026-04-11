【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡について「近いうちに開放させる」と述べた。米国は海峡を使っていないとし、海峡経由の石油輸入に頼る国々が開放に向けて協力するとの認識も示した。ワシントン郊外の空軍基地で記者団に語った。どのように実現するかは触れなかったが、封鎖し続ければイランは利益を得られないと指摘し「自動的に開放される」と主張した。イランが海峡を通過す