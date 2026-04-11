◇インターリーグドジャース―レンジャーズ（2026年4月10日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席で2試合ぶりの安打を放ち、並んでいたイチローを超えて日本選手最長の44試合連続出塁を達成した。5回にキム・ヘソンの犠飛で1点を返し、なおも1死一塁の好機。初対戦の右腕ロッカーに対し、1ボールから外角か